LIVE Perugia-Civitanova 2-2, Superlega volley in DIRETTA: si decide tutto al tie-break! (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MODENA-VERONA Presentazione del match 2-2 Risponde presente Leon. 2-1 Mani-out di Leal da posto quattro. 1-1 Primo tempo di Ricci. 0-1 Si riparte con una pipe di Juantorena. 25-17 Atanasijevic manda i suoi al tie-break! 24-17 Non passa la battuta di Juantorena. 23-17 Parallela di Rychlicki da posto quattro. 23-16 Disastro in ricostruzione di Rychlikci, che schiaccia DIRETTAmente in rete. 22-16 Mani-out di Plotnytsky da seconda linea. 21-16 Muro di Anzani su Solè. 21-15 Ancora un ace di Plotnytsky. 20-15 Diagonale nei tre metri di Leon. 19-15 Stampatona di Leon su Rychlicki. 18-15 Ace di Plotnytsky. 17-15 Murone di Solè su Juantorena. 16-15 Azione rocambolesca che premia la Sir. 15-15 Mani-out di Solè dal centro. 14-15 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MODENA-VERONA Presentazione del match 2-2 Risponde presente Leon. 2-1 Mani-out di Leal da posto quattro. 1-1 Primo tempo di Ricci. 0-1 Si riparte con una pipe di Juantorena. 25-17 Atanasijevic manda i suoi al tie-24-17 Non passa la battuta di Juantorena. 23-17 Parallela di Rychlicki da posto quattro. 23-16 Disastro in ricostruzione di Rychlikci, che schiacciamente in rete. 22-16 Mani-out di Plotnytsky da seconda linea. 21-16 Muro di Anzani su Solè. 21-15 Ancora un ace di Plotnytsky. 20-15 Diagonale nei tre metri di Leon. 19-15 Stampatona di Leon su Rychlicki. 18-15 Ace di Plotnytsky. 17-15 Murone di Solè su Juantorena. 16-15 Azione rocambolesca che premia la Sir. 15-15 Mani-out di Solè dal centro. 14-15 ...

zazoomblog : LIVE Perugia-Civitanova 1-2 Superlega volley in DIRETTA: la Lube passa in vantaggio! - #Perugia-Civitanova… - ftg_soccer : GOAL! Perugia in Italy Serie C: Girone B Perugia 3-1 Ravenna More live scores: - zazoomblog : LIVE VOLLEY – Perugia-Civitanova 15-12 Superlega 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - #VOLLEY #Perugia-Civitanova #15… - sinagedpow : Perugia vs Imolese || Serie C - Live Stream 06.12.2020 - TifoGrifo : #Perugia-#Ravenna seguila su -