LIVE Perugia-Civitanova 15-12, Superlega volley in DIRETTA: Sir avanti nel primo set!

Presentazione del match 17-14 Difese assurde di Perugia, poi arriva l'errore in attacco di Simon. 16-14 Diagonale lunga di Leon, che ora se ne va al servizio. 15-14 Terzo errore in attacco del set di Atanasijevic. 15-13 Finisce qui la serie al servizio di Atanasijevic. 15-12 primo tempo di Ricci, nuovamente fase break per la Sir. 14-12 Non trova le mani del muro Rychlicki. 13-12 Mani-out di Leon da posto quattro. 12-12 Ancora un errore per l'opposto serbo. 12-11 Erroraccio in attacco di Atanasijevic. 12-10 primo tempo di Anzani. 11-9 Bravo Atanasijevic a sistemare una palla un po' staccata. 10-9 In rete la battuta di Plotnytsky. 10-8 Break per i Block Davils grazie ad uno dei soliti attacchi di

LIVE VOLLEY – Perugia-Civitanova, Superlega 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA

Sir Safety Conad Perugia e Cucine Lube Civitanova si sfidano nel recupero della decima giornata di Superlega 2020/2021. Sfida al vertice tra due squadre divise da otto punti, considerando che Perugia ...

