LIVE Perugia-Civitanova 0-0, Superlega volley in DIRETTA: sfida dal sapore di scudetto

Presentazione del match 17:45 I marchigiani sono invece più altalenanti in Campionato e vengono da una brutta partita contro Trento persa per 3-0. 17:42 Block Devils vengono da una serie di vittorie impressionante in Superlega, non perdono addirittura dal 22 novembre, quando sono stati sconfitti da Monza (3-0). 17:39 Stasera al PalaBarton andrà in scena una sfida che vedrà in campo le due squadre con più credenziali per il raggiungimento dello scudetto. 17:36 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, recupero della decima giornata della Superlega di volley maschile

