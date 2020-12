LIVE Olimpia Milano-Baskonia, Eurolega basket in DIRETTA: tra poco al via la sfida del Forum di Assago (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:30 Intanto il Fenerbahce si porta a casa la sfida con l’Olympiacos per 84-77 nel finale, con 17 punti di Vesely e 14 dell’ex Sassari Dyshawn Pierre. 20:25 9-8 il bilancio dei precedenti in favore dell’Olimpia, che fece suo l’unico match giocato lo scorso anno per 81-74 al Mediolanum Forum. 20:20 Si è già conclusa una partita oggi, ed è quella tra Zalgiris Kaunas e Bayern Monaco, con Grigonis decisivo nel 74-73 della formazione lituana. Minuti finali in corso tra Fenerbahce e Olympiacos. 20:15 Buonasera a tutti, e bentrovati a questa DIRETTA LIVE che diffonde quanto accade al Forum di Assago tra Olimpia Milano e Baskonia Vitoria. La ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:30 Intanto il Fenerbahce si porta a casa lacon l’Olympiacos per 84-77 nel finale, con 17 punti di Vesely e 14 dell’ex Sassari Dyshawn Pierre. 20:25 9-8 il bilancio dei precedenti in favore dell’, che fece suo l’unico match giocato lo scorso anno per 81-74 al Mediolanum. 20:20 Si è già conclusa una partita oggi, ed è quella tra Zalgiris Kaunas e Bayern Monaco, con Grigonis decisivo nel 74-73 della formazione lituana. Minuti finali in corso tra Fenerbahce e Olympiacos. 20:15 Buonasera a tutti, e bentrovati a questache diffonde quanto accade alditraVitoria. La ...

