LIVE Olimpia Milano-Baskonia 63-75, Eurolega basket in DIRETTA: i campioni di Spagna cercano l’affondo a poco più di 5? dalla fine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7481 Non si arrende Hines, 1’30” alla fine. 72-81 Jekiri sfrutta una debolezza della zona milanese e segna dalla media. 72-79 1/2 Punter. Altro contropiede di Punter, due liberi per lui. 2’05” al termine, Baskonia che si è fermato e Olimpia che sta cercando di approfittarne come può. 71-79 Contropiede con bell’appoggio di Delaney, e c’è time out di Ivanovic a 2’39” al termine. Transizione veloce con due sanguinosi errori di Punter che avrebbero ridato speranza a Milano. 69-79 LeDay dall’angolo, 3’20” alla fine. Quinto fallo di Vildoza sulla tentata ripartenza di Delaney. 66-79 3/3 Punter. Fallo di Vildoza sulla tripla di Punter, tre liberi per lui. 63-79 2/2 Jekiri. Spinta a rimbalzo di Hines, che manda in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7481 Non si arrende Hines, 1’30” alla. 72-81 Jekiri sfrutta una debolezza della zona milanese e segnamedia. 72-79 1/2 Punter. Altro contropiede di Punter, due liberi per lui. 2’05” al termine,che si è fermato eche sta cercando di approfittarne come può. 71-79 Contropiede con bell’appoggio di Delaney, e c’è time out di Ivanovic a 2’39” al termine. Transizione veloce con due sanguinosi errori di Punter che avrebbero ridato speranza a. 69-79 LeDay dall’angolo, 3’20” alla. Quinto fallo di Vildoza sulla tentata ripartenza di Delaney. 66-79 3/3 Punter. Fallo di Vildoza sulla tripla di Punter, tre liberi per lui. 63-79 2/2 Jekiri. Spinta a rimbalzo di Hines, che manda in ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Baskonia 19-23 Eurolega basket in DIRETTA: Fall domina il primo quarto per i campioni di Spagna… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Baskonia 26-32 Eurolega basket in DIRETTA: Dragic orchestra i suoi a metà 2° quarto - #Olimpia… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - L'Olimpia Milano riceve il Baskonia nell'avvicinamento a metà Eurolega, con l'obiettivo di mantenere… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Baskonia Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Baskonia #Eurolega… - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: GAME DAY ROM Olimpia Milano vs Baskonia I punti di forza di Ivanovic I punti di forza di Messina -