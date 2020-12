LIVE Olimpia Milano-Baskonia 57-63, Eurolega basket in DIRETTA: Datome tiene a galla i padroni di casa a fine terzo quarto (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-75 Arriva la risposta di Vildoza da tre. 63-72 Shields recupera palla, sbaglia l’appoggio in contropiede, ma c’è Punter che segue il rimbalzo e segna. C’è time out in campo con poco più di 6’30” da giocare. 61-72 2/2 Giedraitis, 7? al termine. Cerca la penetrazione Giedraitis, batte Brooks, che commette fallo quando l’azione di tiro è già in corso: liberi. 61-70 Appoggio al vetro di Brooks. 59-70 Ancora da tre Peters, percentuali eccezionali del Baskonia dall’arco. 59-67 Prova a tenere vive le cose Punter, -8’30”. 57-67 Transizione del Baskonia che manda a segno Peters. 57-65 Parente stretto dell’alley oop per Vildoza con Jekiri che riceve e appoggia. Si comincia con l’ultimo periodo. TOP SCORER – Milano: Datome 11; ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63-75 Arriva la risposta di Vildoza da tre. 63-72 Shields recupera palla, sbaglia l’appoggio in contropiede, ma c’è Punter che segue il rimbalzo e segna. C’è time out in campo con poco più di 6’30” da giocare. 61-72 2/2 Giedraitis, 7? al termine. Cerca la penetrazione Giedraitis, batte Brooks, che commette fallo quando l’azione di tiro è già in corso: liberi. 61-70 Appoggio al vetro di Brooks. 59-70 Ancora da tre Peters, percentuali eccezionali deldall’arco. 59-67 Prova a tenere vive le cose Punter, -8’30”. 57-67 Transizione delche manda a segno Peters. 57-65 Parente stretto dell’alley oop per Vildoza con Jekiri che riceve e appoggia. Si comincia con l’ultimo periodo. TOP SCORER –11; ...

