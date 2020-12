LIVE Olimpia Milano-Baskonia 41-45, Eurolega basket in DIRETTA: all’intervallo i campioni di Spagna ribattono colpo su colpo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – Milano: Punter, Delaney, Shields 7; Baskonia: Dragic 12 41-45 Henry scarica per Alec Peters che segna da tre, e finisce così il secondo quarto, con Milano che subisce questa conclusione dall’arco. 41-42 DELANEY DA TRE! Bella circolazione con l’ultimo passaggio di Datome per il tiro dall’arco frontale, e c’è un secondo time out di Ivanovic con 24?2 ancora sul cronometro del secondo periodo. 38-42 SERGIO RODRIGUEZ! La risposta, con annesso time out di Ivanovic a 1’01” dalla seconda sirena. 35-42 Dragic con la tripla dall’angolo. 35-39 Gran bel canestro di Tarczewski, non facile da una ricezione alta! Sbaglia l’aggiuntivo Fall. 33-39 Transizione veloce di Henry che serve l’accorrente Fall, che sfrutta il rimorchio e segna. Poi Henry rischia lo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATOP SCORER –: Punter, Delaney, Shields 7;: Dragic 12 41-45 Henry scarica per Alec Peters che segna da tre, e finisce così il secondo quarto, conche subisce questa conclusione dall’arco. 41-42 DELANEY DA TRE! Bella circolazione con l’ultimo passaggio di Datome per il tiro dall’arco frontale, e c’è un secondo time out di Ivanovic con 24?2 ancora sul cronometro del secondo periodo. 38-42 SERGIO RODRIGUEZ! La risposta, con annesso time out di Ivanovic a 1’01” dalla seconda sirena. 35-42 Dragic con la tripla dall’angolo. 35-39 Gran bel canestro di Tarczewski, non facile da una ricezione alta! Sbaglia l’aggiuntivo Fall. 33-39 Transizione veloce di Henry che serve l’accorrente Fall, che sfrutta il rimorchio e segna. Poi Henry rischia lo ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Baskonia 26-32 Eurolega basket in DIRETTA: Dragic orchestra i suoi a metà 2° quarto - #Olimpia… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - L'Olimpia Milano riceve il Baskonia nell'avvicinamento a metà Eurolega, con l'obiettivo di mantenere… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Baskonia Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Baskonia #Eurolega… - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: GAME DAY ROM Olimpia Milano vs Baskonia I punti di forza di Ivanovic I punti di forza di Messina - OlimpiaMiNews : GAME DAY ROM Olimpia Milano vs Baskonia I punti di forza di Ivanovic I punti di forza di Messina… -