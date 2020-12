LIVE Olimpia Milano-Baskonia 19-23, Eurolega basket in DIRETTA: Fall domina il primo quarto per i campioni di Spagna (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-28 Linea di penetrazione centrale per Rodriguez, trova Tarczewski sotto per l’appoggio facile. 22-28 Ancora Giedraitis, stavolta da tre dal mezzo angolo. 22-25 Persa di Rodriguez, Giedratis corre dall’altra parte e appoggia. 22-23 DATOME! Sullo scarico piazza la tripla per aprire il secondo quarto! TOP SCORER – Milano: Shields 7; Baskonia: Fall 8 19-23 SERGIO RODRIGUEZ! Ecco la tripla che tiene a contatto l’Olimpia proprio alla fine del primo quarto. 16-23 2/2 Dragic, 11?2 per Milano. Fallo a rimbalzo di Sergio Rodriguez, due tiri liberi per Dragic. 16-21 Tripla di Gigi Datome! 13-21 Ancora una schiacciata di Fall, che si porta via qualsiasi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-28 Linea di penetrazione centrale per Rodriguez, trova Tarczewski sotto per l’appoggio facile. 22-28 Ancora Giedraitis, stavolta da tre dal mezzo angolo. 22-25 Persa di Rodriguez, Giedratis corre dall’altra parte e appoggia. 22-23 DATOME! Sullo scarico piazza la tripla per aprire il secondo! TOP SCORER –: Shields 7;8 19-23 SERGIO RODRIGUEZ! Ecco la tripla che tiene a contatto l’proprio alla fine del. 16-23 2/2 Dragic, 11?2 pero a rimbalzo di Sergio Rodriguez, due tiri liberi per Dragic. 16-21 Tripla di Gigi Datome! 13-21 Ancora una schiacciata di, che si porta via qualsiasi ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - L'Olimpia Milano riceve il Baskonia nell'avvicinamento a metà Eurolega, con l'obiettivo di mantenere… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Baskonia Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Baskonia #Eurolega… - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: GAME DAY ROM Olimpia Milano vs Baskonia I punti di forza di Ivanovic I punti di forza di Messina - OlimpiaMiNews : GAME DAY ROM Olimpia Milano vs Baskonia I punti di forza di Ivanovic I punti di forza di Messina… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Baskonia Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Baskonia #Eurolega… -