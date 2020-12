LIVE Modena-Verona, Superlega volley in DIRETTA: si parte! (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-1 MUROOOO STANKOVIC!!!! Stampata in faccia a Kaziyski. 4-1 I Canarini impenetrabili in questa prima parte di partita, Stankovic mette giù il primo tempo. 3-1 Modena è favolosa a difendere per tre volte consecutive, in ricostruzione è bravissimo Petric. 2-1 Petric sale altissimo e tira un bolide incredibile! 1-1 Scambio molto intenso chiuso dal muro di Aguenier. 1-0 Subito errore al servizio di Verona. SI PARTE 16.57 E’ il momento della presentazione delle squadre. 16.55 Le squadre in campo per il riscaldamento. 16.50 Radostin Stoj?ev risponderà puntando sulle qualità offensive di Matey Kaziyski e Thomas Jaeschke. 16.45 Andrea Giani si affiderà ai suoi uomini migliori con Micah Christenson in regia e Luca Vettori, Daniele Lavia e Nemanja Petric pronti a colpire. 16.40 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-1 MUROOOO STANKOVIC!!!! Stampata in faccia a Kaziyski. 4-1 I Canarini impenetrabili in questa prima parte di partita, Stankovic mette giù il primo tempo. 3-1è favolosa a difendere per tre volte consecutive, in ricostruzione è bravissimo Petric. 2-1 Petric sale altissimo e tira un bolide incredibile! 1-1 Scambio molto intenso chiuso dal muro di Aguenier. 1-0 Subito errore al servizio di. SI PARTE 16.57 E’ il momento della presentazione delle squadre. 16.55 Le squadre in campo per il riscaldamento. 16.50 Radostin Stoj?ev risponderà puntando sulle qualità offensive di Matey Kaziyski e Thomas Jaeschke. 16.45 Andrea Giani si affiderà ai suoi uomini migliori con Micah Christenson in regia e Luca Vettori, Daniele Lavia e Nemanja Petric pronti a colpire. 16.40 ...

