LIVE Milan Lazio Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Big Match a San Siro: Milan – Lazio è in programma per chiudere il 2020 con una partita molto interessante ed importante. I rossoneri vogliono consolidare la propria classifica e la Lazio vuole scalare le posizioni “europee”. Le scelte degli allenatori Leao confermato vertice alto, data le assenze di Ibrahimovic e Rebic (che giocherà sulla trequarti), e anche in mediana scelte obbligate viste le assenze di Kessié e Bennacer: Krunic e Tonali. Confermato il giovane Kalulu in difesa assieme a Calabria, Romagnoli e Theo Hernandez. Simone Inzaghi confermerà la formazione vista contro il Napoli: Caicedo-Immobile davanti, con l’innesto di Patric in difesa a fianco di Luiz Felipe e Radu. A centrocampo confermato Escalante assieme a Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Formazioni ufficiali Milan ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Big Match a San Siro:è in programma per chiudere il 2020 con una partita molto interessante ed importante. I rossoneri vogliono consolidare la propria classifica e lavuole scalare le posizioni “europee”. Le scelte degli allenatori Leao confermato vertice alto, data le assenze di Ibrahimovic e Rebic (che giocherà sulla trequarti), e anche in mediana scelte obbligate viste le assenze di Kessié e Bennacer: Krunic e Tonali. Confermato il giovane Kalulu in difesa assieme a Calabria, Romagnoli e Theo Hernandez. Simone Inzaghi confermerà la formazione vista contro il Napoli: Caicedo-Immobile davanti, con l’innesto di Patric in difesa a fianco di Luiz Felipe e Radu. A centrocampo confermato Escalante assieme a Milinkovic-Savic e Luis Alberto....

