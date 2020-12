LIVE Milan-Lazio 3-2 | DIRETTA Serie A calcio | Theo Hernandez riporta il Milan capolista nel recupero

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINITA A SAN SIRO!!! ILLA VINCE IN ZONA CESARINI CON UN SUPERE RIMANE! 90+3? Cross dad’angolo di Calhanoglu versoche stacca altissimo e batte Reina!! 90+2? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!ALL’ULTIMO RESPIRO FA 3-2!!!!! 90+1? Altra giocata splendida diinsieme a Rebic: libera Radu ind’angolo. 90? Ilsembrava sulle gambe e invece ha creato una doppia occasione nel giro di un minuto che potevano consegnare i tre punti ai rossoneri. 87? ...

Milan e Lazio si sfidano in questo big match prima della sosta natalizia. Ecco la cronaca del match che ha dato la vittoria ai rossoneri.86' OCCASIONI NON SFRUTTATE, Milan ad un passo dal 3-2. Theo strepitoso come al solito sulla sinistra, mette in mezzo per Rebic che calcia a botta sicura ma Reina è miracoloso. Sul prosieguo ...