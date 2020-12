LIVE Milan-Lazio 2-1, DIRETTA Serie A calcio: Luis Alberto accorcia le distanze (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34? Molto veloce la Lazio a sviluppare il gioco da una parte all’altra di campo. Il Milan sta spendendo tanto per andare dietro a questi ritmi forsennati. 33? Grande lettura difensiva di Calabria che anticipa un possibile intervento di Immobile. Ha reagito con grande decisione la squadra di Inzaghi dopo il doppio schiaffo. 32? Non ce la fa Correa per un problema al polpaccio. Al suo posto entra Vedat Muriqi. 29? Straordinario salvataggio di Kalulu! Pallone delicato di Milinkovic-Savic verso Immobile: intervento provvidenziale dell’ex Lione. 28? GOOOOOLLLLL! SEGNA LA Lazio CHE TORNA IN PARTITA CON Luis Alberto. Immobile calcia dal dischetto e trova uno stupendo Donnarumma che devia sul palo, ma arriva a fare il tap-in di testa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34? Molto veloce laa sviluppare il gioco da una parte all’altra di campo. Ilsta spendendo tanto per andare dietro a questi ritmi forsennati. 33? Grande lettura difensiva di Calabria che anticipa un possibile intervento di Immobile. Ha reagito con grande decisione la squadra di Inzaghi dopo il doppio schiaffo. 32? Non ce la fa Correa per un problema al polpaccio. Al suo posto entra Vedat Muriqi. 29? Straordinario salvataggio di Kalulu! Pallone delicato di Milinkovic-Savic verso Immobile: intervento provvidenziale dell’ex Lione. 28? GOOOOOLLLLL! SEGNA LACHE TORNA IN PARTITA CON. Immobile calcia dal dischetto e trova uno stupendo Donnarumma che devia sul palo, ma arriva a fare il tap-in di testa ...

