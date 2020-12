LIVE – Bollettino oggi, mercoledì 23 dicembre: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA) (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il LIVE e la DIRETTA scritta dei contagi aggiornati in Italia nella giornata di mercoledì 23 dicembre. Il Premier Conte ha emanato un nuovo decreto legge in vista delle festività natalizie: solo l’Abruzzo rimane in zona arancione, oltre alla Campania dopo l’ordinanza del governatore De Luca. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui il LIVE su Sportface.it LA SUDDIVISIONE DELLE REGIONI IN ZONE ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL Bollettino AGGIORNA LA DIRETTA DATI NAZIONALI DI IERI: 13.318 nuovi contagi, 628 morti, 20.315 guariti, 166.205 tamponi, 2.687 in terapia intensiva Di seguito l’andamento delle ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ile lascritta deiin Italia nella giornata di23. Il Premier Conte ha emanato un nuovo decreto legge in vista delle festività natalizie: solo l’Abruzzo rimane in zona arancione, oltre alla Campania dopo l’ordinanza del governatore De Luca. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it LA SUDDIVISIONE DELLE REGIONI IN ZONE ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI IERI: 13.318 nuovi, 628 morti, 20.315 guariti, 166.205 tamponi, 2.687 in terapia intensiva Di seguito l’andamento delle ...

SkyTG24 : Il #vaccino arriverà in #Italia il 24 dicembre e sarà stoccato prima allo Spallanzani, poi in 21 siti nazionali:… - SkyTG24 : #coronavirus, il bollettino di oggi: - SkyTG24 : ?? L'Italia sospende i voli con la Gran Bretagna 'La nostra priorità è tutelare l'Italia e i nostri connazionali' ha… - infoitcultura : LIVE BOLLETTINO OGGI martedì 22 dicembre: contagi aggiornati e terapia intensiva in DIRETTA - TitaG1978 : RT @SkyTG24: Coronavirus, ultime news. Sì da Aifa al vaccino Pfizer. Da domani Italia zona rossa. LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bollettino LIVE BOLLETTINO OGGI martedì 22 dicembre: contagi aggiornati e terapia intensiva in DIRETTA Sportface.it LIVE – Bollettino oggi, mercoledì 23 dicembre: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA)

Il live e la diretta scritta dei contagi aggiornati in Italia nella giornata di mercoledì 23 dicembre. Il Premier Conte ha emanato un nuovo decreto legge in vista delle festività natalizie: solo ...

Coronavirus ultime notizie 23 dicembre

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di mercoledì 23 dicembre. Nell’ultimo bollettino in Italia registrati ulteriori 13.318 casi e 628 morti per Covid. L’I ...

Il live e la diretta scritta dei contagi aggiornati in Italia nella giornata di mercoledì 23 dicembre. Il Premier Conte ha emanato un nuovo decreto legge in vista delle festività natalizie: solo ...Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di mercoledì 23 dicembre. Nell’ultimo bollettino in Italia registrati ulteriori 13.318 casi e 628 morti per Covid. L’I ...