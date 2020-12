LIVE/ Avellino-Vibonese, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – L’Avellino di Piero Braglia deve cancellare la brutta sconfitta con il Bari. I lupi vogliono provare a chiudere il 2020 nel migliore dei modi e si trovano di fronte la Vibonese. Le formazioni ufficiali: Avellino (4-4-2): Forte; Rizzo, Miceli, Rocchi, L. Silvestri; Adamo, Bruzzo, D’Angelo, Tito; Bernardotto, Maniero. A disp.: Pane, Leoni, M. Silvestri, Santaniello, Fella, Dossena, Errico, Burgio, Nikolic. All.: Braglia. Vibonese (3-4-3): Marson; Sciacca, Redolfi, Mahrous; Ciotti, Laaribi, Vitiello, Rasi; Tumbarello, Parigi, Berardi. A disp.: Mengoni, Spina, Prezzabile, La Ragione, Falla, Leone, Ambro, Di Santo, Montagno Grillo, Riga, Plescia. All.: Galfano. Arbitro: Natilla di Molfetta; Assistenti: Lalomia di Agrigento e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’di Piero Braglia deve cancellare la brutta sconfitta con il Bari. I lupi vogliono provare a chiudere il 2020 nel migliore dei modi e si trovano di fronte la. Le(4-4-2): Forte; Rizzo, Miceli, Rocchi, L. Silvestri; Adamo, Bruzzo, D’Angelo, Tito; Bernardotto, Maniero. A disp.: Pane, Leoni, M. Silvestri, Santaniello, Fella, Dossena, Errico, Burgio, Nikolic. All.: Braglia.(3-4-3): Marson; Sciacca, Redolfi, Mahrous; Ciotti, Laaribi, Vitiello, Rasi; Tumbarello, Parigi, Berardi. A disp.: Mengoni, Spina, Prezzabile, La Ragione, Falla, Leone, Ambro, Di Santo, Montagno Grillo, Riga, Plescia. All.: Galfano. Arbitro: Natilla di Molfetta; Assistenti: Lalomia di Agrigento e ...

