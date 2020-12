L' Italia rischia un nuovo lockdown? Cosa può succedere dopo il 6 gennaio

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'alternanza tra zona rossa e arancione con deroghe a Natale 2020 lascerà più libertà ai cittadini. Il vaccino non immunizzerà abbastanza persone in tempi brevi. Il calo dei test porterà all'illusione ...

Marco Cavaleri, l’italiano responsabile dei vaccini dell’Ema, spiega a Repubblica che servono ancora altri dati per attestare la durata della copertura. E per gli anziani con patologie pregresse, non ...Le reazioni anafilattiche gravi esistono per qualunque vaccino: i primi dati sulla formulazione Pfizer-Biontech mostrano che sono un po' più frequenti del solito, ma comunque molto rare. E per il vacc ...