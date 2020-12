L’Inter suona la settima con Lautaro-Skriniar e conquista la vetta aspettando il Milan (Di mercoledì 23 dicembre 2020) settima vittoria consecutiva delL’Inter, il blitz di Verona consente di scavalcare il Milan in vetta alla classifica a quota 33, aspettando l’impegno dei rossoneri contro la Lazio. Dopo un primo tempo molto tattico, maggiori emozioni nella ripresa come spesso accade ai nerazzurri. L’Inter ha trovato il vantaggio al 7’: discesa di Hakimi a destra, sul cross bella girata vincente di Lautaro Martinez con la sponda del palo. Il pareggio dell’Hellas al 18’ dopo un doppio regalo della squadra di Conte: sul cross di Faraoni da destra, Handanovic smanaccia e non blocca, Skriniar non interviene e Ilic può appoggiare comodamente in porta. Ma il centrale si è riscattato subito dopo trovando il gol del nuovo sorpasso al 24’ con un colpo di testa su angolo di ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 dicembre 2020)vittoria consecutiva del, il blitz di Verona consente di scavalcare ilinalla classifica a quota 33,l’impegno dei rossoneri contro la Lazio. Dopo un primo tempo molto tattico, maggiori emozioni nella ripresa come spesso accade ai nerazzurri.ha trovato il vantaggio al 7’: discesa di Hakimi a destra, sul cross bella girata vincente diMartinez con la sponda del palo. Il pareggio dell’Hellas al 18’ dopo un doppio regalo della squadra di Conte: sul cross di Faraoni da destra, Handanovic smanaccia e non blocca,non interviene e Ilic può appoggiare comodamente in porta. Ma il centrale si è riscattato subito dopo trovando il gol del nuovo sorpasso al 24’ con un colpo di testa su angolo di ...

GianScudieri : RT @TheOrologio: Partita criptica, equilibrata. Il Napoli prova tante soluzioni per scardinare la difesa dell’Inter, l’Inter suona lo ste… - TheOrologio : Partita criptica, equilibrata. Il Napoli prova tante soluzioni per scardinare la difesa dell’Inter, l’Inter suona… - sscalcionapoli1 : Napoli, Giovanni Di Lorenzo suona la carica in vista del match con l'Inter #InterNapoli #SerieATIM… - InterMagazine2 : SOCIAL - Napoli, Giovanni Di Lorenzo suona la carica in vista del match con l'Inter - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SOCIAL - Napoli, Giovanni Di Lorenzo suona la carica in vista del match con l'Inter -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter suona Artropatia emofilica, Vecchio: “Per la prevenzione è fondamentale l’ecografia articolare†Yahoo Notizie