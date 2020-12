L’infermiera romana vaccinata in America | «C’è solo una parola adatta | ‘Daje’»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Si chiama Francesca Vigevano, fae vive in, a Houston, ed è stata tra i primi operatori sanitari ad aver ricevuto il vaccino. Le sue origini però sono romane, nello specifico di Roma Nord, e dalla sua dichiarazione si sentono tutte: “C’èuna, ‘daje‘”, commenta così la vaccinazione, che è riuscita senza effetti collaterali. Leggi anche: Roma, prima dose del vaccino a una giovane infermiera: ecco chi è Chi è Francesca:contro il Covid inFrancesca ha 27 anni ed ha frequentato il liceo scientifico Farnesina per poi studiare Scienze dell’alimentazione e della nutrizione umana all’università del Campus Bio-medico. Attualmente è impiegata in ...