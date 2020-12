L’incredibile viaggio di Marika | lo speciale de Le Iene stasera su Italia 1

Leggi su tpi

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Questa sera, mercoledì 23 dicembre 2020, su1 dalle 21.20 va in onda lode Leintitolatodi, un’emozionante storia di amore e coraggio, che merita la prima serata di1. Ma chi è? Si tratta di una ragazza di 23 anni affetta da tetraparesi spastica distonica sin dalla nascita. Grazie alla tenacia de Lee alla costante collaborazione di sua madre Cinzia, realizzerà il suo sogno: quello di viaggiare in moto. La ragazza farà ununico in Sardegna e incontrerà la sua cantautrice preferita, Emma. Ecco le anticipazioni didi, lode Le ...