Ligabue ha rinunciato al cinema e spiega perché

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)haal, non come regista ma da attore. Il rocker di Correggio sembra non avere dubbi: la carrieratografica non poteva essere adatta per lui che… non sa recitare! Incalzato dai fan,ha specificato di aver capito di essere totalmente negato per la recitazione già con i suoi videoclip, che richiedono comunque un minimo di talento attoriale. Se stare dietro la macchina da presa gli è sempre riuscito piuttosto bene, starci davanti ha sempre rappresentato un problema. La sua ultima provatografica è stata quella in Made In Italy, nel quale ha diretto ancora Stefano Accorsi, dopo il boom in Radiofreccia. L’uscita del film era stata rimandata a causa dell’operazione alle corde vocali alla quale si era dovuto sottoporre per rimuovere un edema ...