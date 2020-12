Liga, il Real Madrid risponde all’Atletico: Casemiro e Benzema regolano il Granada (Di mercoledì 23 dicembre 2020) In Liga il Real Madrid tiene il passo dell’Atletico Madrid, vittorioso ieri sul campo della Real Sociedad. La squadra di Zidane ha sconfitto il Granada (prossimo avversario del Napoli ai sedicesimi di Europa League) per 2-0 grazie a due reti messe a segno nella ripresa: l’1-0 al 12? con Casemiro che schiaccia di testa su cross di Asensio; il 2-0 con Benzema in contropiede con un diagonale di sinistro dal limite dell’area di rigore. Con questi tre punti il Real agguanta l’Atletico al primo posto, ma la squadra di Simeone deve ancora recuperare due partite. Foto: Le Parisien L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Iniltiene il passo dell’Atletico, vittorioso ieri sul campo dellaSociedad. La squadra di Zidane ha sconfitto il(prossimo avversario del Napoli ai sedicesimi di Europa League) per 2-0 grazie a due reti messe a segno nella ripresa: l’1-0 al 12? conche schiaccia di testa su cross di Asensio; il 2-0 conin contropiede con un diagonale di sinistro dal limite dell’area di rigore. Con questi tre punti ilagguanta l’Atletico al primo posto, ma la squadra di Simeone deve ancora recuperare due partite. Foto: Le Parisien L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

