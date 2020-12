Libia: Conte, ‘dialogo con Haftar sempre aperto, nessuna condizione se non andare lì’ (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic (Adnkronos) – “Abbiamo sempre avuto un canale di dialogo con Haftar, diretto. Io l’ho ricevuto a offensiva militare avvenuta, a gennaio, più volte in passato l’ho ricevuto a palazzo Chigi”. Lo ha detto Giuseppe Conte a proposito della liberazione dei pescatori tenuti in ostaggio in Libia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic (Adnkronos) – “Abbiamoavuto un canale di dialogo con, diretto. Io l’ho ricevuto a offensiva militare avvenuta, a gennaio, più volte in passato l’ho ricevuto a palazzo Chigi”. Lo ha detto Giuseppea proposito della liberazione dei pescatori tenuti in ostaggio in. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 23 dic (Adnkronos) - "Abbiamo sempre avuto un canale di dialogo con Haftar, diretto. Io l'ho ricevuto a offensiva militare avvenuta, a gennaio, più volte in passato l'ho ricevuto a palazzo Chigi ...

