L’ePub “L’assommoir” scaricabile da Liber liber

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Disponibile in versione ePub “” di Émile Zola. Il titolo entra così a far parte della biblioteca del progetto Griffo finalizzato alla digitalizzazione dei libri. Il download è gratuito. Qual è la trama del”? Le vicende de “L’ammazzatoio” si svolgono nella Parigi del 19° secolo, in un contesto operaio. L’autore francese descrive con realismo