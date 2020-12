Leonardo DiCaprio, che con Camila Morrone si è «innamorato della vita casalinga» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Non fidanzato, ma fidanzatissimo. Leonardo DiCaprio, che nel 2017 ha reso pubblica la propria relazione con Camila Morrone, avrebbe imparato ad apprezzare le piccole gioie della vita domestica, rinunciando agli eccessi delle notti hollywoodiane. «Leo e Cami sono una coppia forte e vanno molto d’accordo», ha detto una fonte anonima ad E! News, «Leo ha un legame molto intimo con Cami, si sente a suo agio e fa davvero sul serio». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Non fidanzato, ma fidanzatissimo. Leonardo DiCaprio, che nel 2017 ha reso pubblica la propria relazione con Camila Morrone, avrebbe imparato ad apprezzare le piccole gioie della vita domestica, rinunciando agli eccessi delle notti hollywoodiane. «Leo e Cami sono una coppia forte e vanno molto d’accordo», ha detto una fonte anonima ad E! News, «Leo ha un legame molto intimo con Cami, si sente a suo agio e fa davvero sul serio».

bellalilli16 : RT @JamesLucasIT: Il doppiatore di Leonardo DiCaprio legge un foglietto illustrativo. - bot_cult : RT @StarsRoyalbyRTL: Leonardo DiCaprio: Total verliebt in seine Camila - StarsRoyalbyRTL : Leonardo DiCaprio: Total verliebt in seine Camila - ESM15683727 : RT @GO3THIK: Calvin Candie - Django Unchained Leonardo Dicaprio #cigarettestory - RottenBOTTomato : Leonardo DiCaprio as Harry Potter starring in Titanic -

