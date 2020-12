Le toghe di sinistra in fuga. Si spacca Magistratura democratica. Fratture insanabili, in 25 lasciano la corrente. Dopo il caso Palamara non cambia ancora nulla (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il cosiddetto caso Palamara ha sconvolto in profondità la Magistratura e di un nuovo corso sembra non si riescano neppure a gettare le basi. Quanto sta accadendo all’interno dell’Associazione nazionale magistrati e del Csm da settimane ne è la prova. Con lo strascico di pesantissime polemiche annesse. Ma soprattutto a mostrare quanto le posizioni siano difficilmente conciliabili e le spaccature profondissime ieri è arrivata la decisione di 25 iscritti a Magistratura democratica di abbandonare Md, mandando in pezzi il fronte delle toghe di sinistra. L’ANNUNCIO. “E’ ormai compromessa ogni possibilità di continuare a lavorare insieme e a riconoscersi in questa Md, che seppellisce nel silenzio il dissenso interno e a noi appare ormai come un luogo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il cosiddettoha sconvolto in profondità lae di un nuovo corso sembra non si riescano neppure a gettare le basi. Quanto sta accadendo all’interno dell’Associazione nazionale magistrati e del Csm da settimane ne è la prova. Con lo strascico di pesantissime polemiche annesse. Ma soprattutto a mostrare quanto le posizioni siano difficilmente conciliabili e leture profondissime ieri è arrivata la decisione di 25 iscritti adi abbandonare Md, mandando in pezzi il fronte delledi. L’ANNUNCIO. “E’ ormai compromessa ogni possibilità di continuare a lavorare insieme e a riconoscersi in questa Md, che seppellisce nel silenzio il dissenso interno e a noi appare ormai come un luogo ...

