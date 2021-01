Le reazioni al vaccino riportate in Usa non devono preoccupare

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il 21 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta via Whatsapp di verificare un articolo apparso lo stesso giorno sul sito Humans are Free, intitolato «CDC Report: Over 3,000 Are ‘Unable To Perform Normal Daily Activities’ After Receiving The COVID-19 Vaccine» (in italiano: «Rapporto del Cdc: Oltre 3000 persone sono ‘incapaci di effettuare le normali azioni quotidiane’ dopo aver ricevuto ilanti-Covid-19»). Nell’articolo viene descritta una tabella attribuita ai Centers for Disease Control (Cdc) statunitense, che riporta come ci siano stati, al 18 dicembre, 3.150 “Health Impact Events” (eventi di impatto sulla salute) seguenti alla vaccinazione con ilPfizer-BioNTech contro il Covid-19. Tali eventi includono «incapacità di compiere le normali azioni quotidiane, incapaci di lavorare, richiesto assistenza di un medico o ...