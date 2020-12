Le petroliere in Venezuela e il colpo di grazia alla malaria

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) A maggio il mondo sembra respirare: in Europa specialmente la morsa del coronavirus si è placata, i Paesi hanno iniziato ad uscire dal lockdown, la riapertura di bar e negozi ha riacceso la vita in tutto il vecchio continente. Ma le vicende legate al virus non hanno mai smesso di essere preminenti in cima all’informazione. InsideOver.