Le nuove serie tv su Prime Video a gennaio 2021 da American Gods 3 a Star Trek: Lower Decks (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il 2021 dello streaming di Amazon prende il via con un'attesa novità. Il catalogo delle serie tv su Prime Video a gennaio si apre infatti con la terza stagione di American Gods, al debutto l'11 del mese con un episodio a settimana. Ispirata all'omonimo romanzo di Neil Gaiman, la storia racconta di una guerra inevitabile tra i Vecchi Dei della mitologia e i Nuovi Dei della tecnologia. Ricky Whittle è l'ex galeotto Shadow Moon, al servizio del misterioso Mr. Wednesday, interpretato da Ian McShane. Quel che scopre è che, in realtà, il suo carismatico ma inaffidabile capo è il Dio norreno Odino, e allo stesso tempo… suo padre. In American Gods 3, Shadow cerca disperatamente di sfuggire a questo destino andando ad abitare nell'idilliaca ...

La variante 5G del pieghevole a conchiglia di Samsung è il primo di questa categoria a ricevere l'aggiornamento alla One UI 3.0 e Android 11, seguito a distanza di pochi giorni dalla versione LTE (che ...

Dal romanzo ne venne già tratta una serie nel 1976 diretta da Sergio Sollima, con protagonista Kebir Bedi nel ruolo del celebre pirata. Alessandro Sermoneta (Diavoli) e Davide Lantieri (The Guest) ...

