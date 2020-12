Le notizie del giorno, la mamma di Ronaldinho in terapia intensiva. Mauro Bellugi costretto all’amputazione delle gambe (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre italiane ed estere. L’ex attaccante del Milan Ronaldinho sta attraversando un dramma personale. Gli ultimi mesi sono stati veramente difficili per il brasiliano, prima l’arresto per lo scandalo dei passaporti falsi adesso le condizioni di salute della madre. La donna ha infatti contratto il Coronavirus ed è ricoverata in terapia intensiva. L’annuncio è arrivato direttamente dall’ex calciatore con un tweet pubblicato da Ronaldinho: “Cari amici, mia madre ha contratto il Covid-19 e stiamo combattendo perché si riprenda presto. È ricoverata in terapia intensiva e sta ricevendo tutte le cure. Vi ringrazio anticipatamente per le vostre preghiere, energie positive e affetto. Forza ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tutte ledelche riguardano le squadre italiane ed estere. L’ex attaccante del Milansta attraversando un dramma personale. Gli ultimi mesi sono stati veramente difficili per il brasiliano, prima l’arresto per lo scandalo dei passaporti falsi adesso le condizioni di salute della madre. La donna ha infatti contratto il Coronavirus ed è ricoverata in. L’annuncio è arrivato direttamente dall’ex calciatore con un tweet pubblicato da: “Cari amici, mia madre ha contratto il Covid-19 e stiamo combattendo perché si riprenda presto. È ricoverata ine sta ricevendo tutte le cure. Vi ringrazio anticipatamente per le vostre preghiere, energie positive e affetto. Forza ...

