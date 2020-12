Le funzioni a pagamento di Telegram per «restare indipendente, non come WhatsApp» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Telegram ha un problema. È cresciuto troppo. E allora la piattaforma di messaggistica di proprietà del russo Pavel Durov ha deciso di inserire al suo interno alcuni servizi a pagamento per monetizzare in maniera diversa rispetto all’attuale business plan, in modo tale da continuare – parole del fondatore – a restare indipendente e da evitare la vendita ad altri colossi delle telecomunicazioni, come era successo a WhatsApp con Facebook. Alcune di funzioni di Telegram a pagamento permetteranno alla società di aumentare i propri introiti senza far leva sul patrimonio personale del fondatore. LEGGI ANCHE > Insieme in Rete interviene sulle chat Telegram Telegram a pagamento, il manifesto ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 dicembre 2020)ha un problema. È cresciuto troppo. E allora la piattaforma di messaggistica di proprietà del russo Pavel Durov ha deciso di inserire al suo interno alcuni servizi aper monetizzare in maniera diversa rispetto all’attuale business plan, in modo tale da continuare – parole del fondatore – ae da evitare la vendita ad altri colossi delle telecomunicazioni,era successo acon Facebook. Alcune didipermetteranno alla società di aumentare i propri introiti senza far leva sul patrimonio personale del fondatore. LEGGI ANCHE > Insieme in Rete interviene sulle chat, il manifesto ...

