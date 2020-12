Le foto dell’eruzione del vulcano Kilauea (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È rimasto tranquillo per più di due anni, ovvero da quando nell’estate del 2018 si era stata registrata l’ultima eruzione degna di nota, ma in questi giorni il vulcano Kilauea alle Hawaii ha decisamente ripreso la sua attività. Lo scorso 20 dicembre, alle 21:30, una scossa di terremoto di magnitudo 4,4 ha scosso la Big Island, e la lava ha iniziato a sgorgare violentemente dalla caldera sommitale del vulcano. Nonostante l’American Institute of Geophysics (Usgs) abbia cambiato il codice dell’aviazione in rosso, consigliando ai piloti di evitare l’area per via delle possibili emissioni significative di cenere nell’atmosfera, per il momento non si registrano particolari danni. Quel che è certo è l’apocalittico spettacolo visibile in queste ore sull’isola: potete sfogliare alcune foto raccolte nella nostra gallery. ... Leggi su wired (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È rimasto tranquillo per più di due anni, ovvero da quando nell’estate del 2018 si era stata registrata l’ultima eruzione degna di nota, ma in questi giorni ilalle Hawaii ha decisamente ripreso la sua attività. Lo scorso 20 dicembre, alle 21:30, una scossa di terremoto di magnitudo 4,4 ha scosso la Big Island, e la lava ha iniziato a sgorgare violentemente dalla caldera sommitale del. Nonostante l’American Institute of Geophysics (Usgs) abbia cambiato il codice dell’aviazione in rosso, consigliando ai piloti di evitare l’area per via delle possibili emissioni significative di cenere nell’atmosfera, per il momento non si registrano particolari danni. Quel che è certo è l’apocalittico spettacolo visibile in queste ore sull’isola: potete sfogliare alcuneraccolte nella nostra gallery. ...

ShelbyMaury : @672Cilia Non preoccuparti , poi , ci sono altri che hanno postato altre foto dell'Etna e comunque l'eruzione esiste . - Alessio90505441 : @Pgreco_ Già però le foto dell'eruzione sono di ieri notte - dario_privitera : @MFerraglioni ma tipo dare notizie vere no? ti è difficile??? l'eruzione è dell altra notte, da più di 12 ore l'etn… - metrovinz : RT @Graziana_McLove: Non c'entra nulla l'Etna.. smettetela di far girare foto dell'eruzione in associazione al #terremoto - Graziana_McLove : Non c'entra nulla l'Etna.. smettetela di far girare foto dell'eruzione in associazione al #terremoto -

Ultime Notizie dalla rete : foto dell’eruzione : “Promuoviamo le best practice delle aziende impegnate nel rafforzamento della presenza femminile nel mondo del lavoro†Yahoo Notizie