Le 7 novità da Huawei e Honor su aggiornamenti mensili e trimestrali

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Arrivano proprio in queste ore alcunerilevanti direttamente da brand come, a proposito degliassicurati ai singoli device. In attesa di scoprire le prossime mosse dei due brand su EMUI 11, soprattutto dopo quanto abbiamo constatato di recente a proposito del tanto chiacchierato20, oggi 23 dicembre tocca analizzare i soliti cambiamenti periodici inerenti le due liste. Tra aggiunte e spostamenti, dunque, il trend per determinati prodotti sta per cambiare. Cosa cambia perconLe ultimeriguardanti il bollettino di questi due marchi ci arrivano ...