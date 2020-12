Latina e Provincia, 120 nuovi casi e 4 vittime. Ecco i dati di oggi Comune per Comune (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sono 120 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I casi sono così distribuiti: 40 a Latina, 15 ad Aprilia, 11 a Sabaudia, 10 a Formia, 6 a Terracina, 6 a Priverno, 5 a Cisterna, 3 a Gaeta, 3 a Lenola, 3 a Sermoneta, 3 a Sezze, 3 a Pontinia, 2 a Spigno Saturnia, 2 a Ventotene, 1 a San Felice Circeo, 1 a Roccagorga, 1 a Minturno, 1 a Itri, 1 a Sonnino, 1 a Castelforte, 1 a Cori, 1 a Fondi. Leggi anche: Coronavirus, nel Lazio dopo due mesi i nuovi casi tornano sotto quota 1.000. Ecco i dati di oggi Sono deceduti 4 pazienti: uno residente ad Aprilia, uno a Cori, uno a Formia e uno a Terracina. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sono 120 idi Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di. Isono così distribuiti: 40 a, 15 ad Aprilia, 11 a Sabaudia, 10 a Formia, 6 a Terracina, 6 a Priverno, 5 a Cisterna, 3 a Gaeta, 3 a Lenola, 3 a Sermoneta, 3 a Sezze, 3 a Pontinia, 2 a Spigno Saturnia, 2 a Ventotene, 1 a San Felice Circeo, 1 a Roccagorga, 1 a Minturno, 1 a Itri, 1 a Sonnino, 1 a Castelforte, 1 a Cori, 1 a Fondi. Leggi anche: Coronavirus, nel Lazio dopo due mesi itornano sotto quota 1.000.diSono deceduti 4 pazienti: uno residente ad Aprilia, uno a Cori, uno a Formia e uno a Terracina. su Il Corriere della Città.

