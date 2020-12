Latina, Covid-19: sottoposto a quarantena obbligatoria decide di uscire di casa, denunciato e sanzionato (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Coronavirus Latina, doveva essere in casa ad osservare il regime di quarantena obbligatoria al quale era sottoposto e invece era in giro. E’ successo ieri: l’uomo è stato denunciato e sanzionato dalle forze di Polizia. Latina: viola la quarantena obbligatoria, denunciato e multato L’uomo è stato sorpreso fuori dal proprio domicilio in spregio alle misure di contenimento epidemiologico emanate dal Governo e pur essendo stato sottoposto al regime di quarantena obbligatoria. Per questo motivo è stato contravvenzionato e denunciato all’Autorità Giudiziaria, così come stabilito dalla norma. Leggi anche: Positiva al Covid ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Coronavirus, doveva essere inad osservare il regime dial quale erae invece era in giro. E’ successo ieri: l’uomo è statodalle forze di Polizia.: viola lae multato L’uomo è stato sorpreso fuori dal proprio domicilio in spregio alle misure di contenimento epidemiologico emanate dal Governo e pur essendo statoal regime di. Per questo motivo è stato contravvenzionato eall’Autorità Giudiziaria, così come stabilito dalla norma. Leggi anche: Positiva al...

