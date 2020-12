L’appello straziante di una madre. Sola e con tre figli, bloccata all’aeroporto di Londra (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sola e con tre figli, due dei quali con gravi problemi di salute. L’appello di Josephine, da domenica 20 dicembre all’aeroporto di Heatrow insieme a tanti altri italiani bloccati in Gran Bretagna a causa delle misure anticovid scattate dopo la notizia della variante del virus diffusasi nel Regno Unito. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 dicembre 2020)e con tre, due dei quali con gravi problemi di salute.di Josephine, da domenica 20 dicembredi Heatrow insieme a tanti altri italiani bloccati in Gran Bretagna a causa delle misure anticovid scattate dopo la notizia della variante del virus diffusasi nel Regno Unito. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : L’appello straziante di una madre. Sola e con tre figli, bloccata all’aeroporto di Londra - alega70 : RT @salvinimi: Salvini va a pranzo con un senzatetto e scopre che alla Caritas e in altre strutture si mangia gratis. E da quel giorno si s… - simoventurini1 : RT @salvinimi: Salvini va a pranzo con un senzatetto e scopre che alla Caritas e in altre strutture si mangia gratis. E da quel giorno si s… - AppostaMi : RT @salvinimi: Salvini va a pranzo con un senzatetto e scopre che alla Caritas e in altre strutture si mangia gratis. E da quel giorno si s… - francescomila18 : RT @salvinimi: Salvini va a pranzo con un senzatetto e scopre che alla Caritas e in altre strutture si mangia gratis. E da quel giorno si s… -

Ultime Notizie dalla rete : L’appello straziante “Ora vi racconto il Covid: 2 mesi intubato, 8 di ospedale, 3 arresti cardiaci, dialisi e nemmeno un sorso d’acqua...” La Stampa