L’amministratore delegato della Voss Fluid investe il sindacalista davanti alla fabbrica

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tragedia sfiorata al presidio organizzatoai cancelli didi Osnago, in provincia di Lecco. Oggi, mercoledì 23 dicembre, il segretario generaleFim Cisl Lombardia Andrea Donegà è stato investito dall’auto deldell’azienda. Un comportamento assurdo, condannato da tutti i sindacati. Da dieci giorni 75 lavoratori manifestano giorno e notte i cancelli dell’azienda per evitare che la società porti via le attrezzature necessarie a lavorare e metta a rischio il loro futuro. Il decimo giorno ha però rischiato di essere fatale. L’ad è arrivato alle 8 di mattina, sfrecciando con il Suval presidio dei lavoratori e nella furia ha colpito Donegà procurandogli una contusione e una prognosi di tre giorni. La Cisl lo definisce ...