L’agonia della politica italiana e i partiti al capezzale del Conte II

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nell’Italia devastata dalle conseguenzepandemia, laè aldel presidente del Consiglio. Mentre alcuni, pochi, pensano di prolungarne, altri sono pronti a somministrargli la dose letale, in una sorta di eutanasiache i suoi spasmi sembrano invocare. In tutti è pressante la preoccupazione di quanto danno egli possa ancora fare, maneggiando senza cura il pacchetto esplosivo dei fondi del Recovery Plan, una bomba a orologeria che, se non disinnescata, potrebbe far deflagrare ciò che resta del paese che in un tempo lontano si collocava tra il quinto e il sesto posto nella classifica delle potenze industriali.Tra coloro che lo assistono negli ultimi giorni ci sono infermiere innamorate, antichi sodali che ne conoscono bene le oscure origini e sicofanti già a metà ...