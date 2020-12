L’aggiornamento di Gta Online per il Natale 2020, molto poco natalizio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Foto: Rockstar)Arriva l’atteso aggiornamento di Gta Online con la settimana di Natale 2020 che porta porta tante novità a partire dalla neve che cade copiosa su Los Santos, ma anche nuove vetture e oggetti da assicurarsi prima che sia troppo tardi, molti dei quali anche gratuitamente. Partendo dai veicoli, c’è la possibilità di ottenere una Progen Tyrus dal valore di 2,55 milioni di dollari in game alla ruota della fortuna del Casino fino al 30 dicembre. Per chi fosse a corto di fortuna e di budget, c’è il primo regalino natalizio di Grand Theft Auto Online, basta effettuare il login e dirigersi al Southern San Andreas Super Autos per potersi assicurare una Grotti Brioso 300 senza spendere un centesimo. Tra i nuovi ingressi in catalogo ci sono anche la Dinka Veto Modern Go-Kart (995,000 dollari) e la ... Leggi su wired (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Foto: Rockstar)Arriva l’atteso aggiornamento di Gtacon la settimana diche porta porta tante novità a partire dalla neve che cade copiosa su Los Santos, ma anche nuove vetture e oggetti da assicurarsi prima che sia troppo tardi, molti dei quali anche gratuitamente. Partendo dai veicoli, c’è la possibilità di ottenere una Progen Tyrus dal valore di 2,55 milioni di dollari in game alla ruota della fortuna del Casino fino al 30 dicembre. Per chi fosse a corto di fortuna e di budget, c’è il primo regalinodi Grand Theft Auto, basta effettuare il login e dirigersi al Southern San Andreas Super Autos per potersi assicurare una Grotti Brioso 300 senza spendere un centesimo. Tra i nuovi ingressi in catalogo ci sono anche la Dinka Veto Modern Go-Kart (995,000 dollari) e la ...

