L'adesivo giallo sulla bara Il "marchio" per i morti Covid

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Federico Garau La straziante lettera di una donna che racconta il calvario del padre, morto in completa solitudine dopo essere stato ricoverato per Coronavirus Il desiderio di vincere la battaglia contro il, che ormai pare divenuto l'unico obiettivo della nostra e di molte altre nazioni, può forse giustificare tutto? Quanto la polazione, costretta a costanti limitazioni ed impoverita dalla crisi economica, è ancora in grado di accettare? La lotta al Coronavirus, la necessità di ridurre al minimo i contagi, ha portato a misure sanitarie rigidissime. Molte persone sono morte senza neppure vedere i propri cari un'ultima volta, senza ricevere il conforto di un prete. È straziante la lettera di una cittadina pubblicata dal Corriere. La donna raccolta gli ultimi giorni di vita del padre, morto dopo aver contratto il Coronavirus. L'anziano si è spento da ...

E sulla bara, racconta la donna, c'era un adesivo giallo, per ricordare a tutti che il corpo lì contenuto era quello di una vittima del Coronavirus. "Perché i nostri governanti invece di pensare a ...La sua lettera ha come argomento il padre morto per Covid. Durante i funerali, a causa della malattia per cui è deceduto, la bara dell’uomo era caratterizzata da un adesivo giallo. L’autrice del ...