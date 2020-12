La vera storia dell’intervista del Fatto ad Alfredo Romeo: le sue risposte, perché non le avevamo pubblicate e perché le pubblichiamo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Questo è il testo dell’intervista risultante dalle domande scritte da me e dalle risposte inviate al Fatto da Alfredo Romeo ieri alle 13 e 45 mediante la consulente di pubbliche relazioni Monica Macchioni, che ha seguito con professionalità per suo conto l’intervista con il Fatto, dal primo incontro che si è tenuto nella sede della società di Romeo il 9 dicembre alle 15 per stabilire le “regole di ingaggio” dell’intervista. Romeo in quella sede ha chiesto domande scritte per risposte scritte. Questo è quel che è successo dopo. Il Fatto Quotidiano ha inviato una lunga serie di domande scritte per un totale di 10mila battute circa il 13 dicembre e ha ricevuto il 18 dicembre una prima versione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Questo è il testorisultante dalle domande scritte da me e dalleinviate aldaieri alle 13 e 45 mediante la consulente di pubbliche relazioni Monica Macchioni, che ha seguito con professionalità per suo conto l’intervista con il, dal primo incontro che si è tenuto nella sede della società diil 9 dicembre alle 15 per stabilire le “regole di ingaggio”in quella sede ha chiesto domande scritte perscritte. Questo è quel che è successo dopo. IlQuotidiano ha inviato una lunga serie di domande scritte per un totale di 10mila battute circa il 13 dicembre e ha ricevuto il 18 dicembre una prima versione ...

