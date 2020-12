La variante inglese spaventa le Marche | primo caso a Loreto | ma senza contatti con la Gran Bretagna

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ladel Covid è tra noi. Si è insinuata in una famiglia dicomposta da tre persone che venerdì scorso hanno deciso di sottoporsi a un tampone...

NicolaPorro : La variante inglese del virus torna già utile ai tifosi delle chiusure a oltranza. Basta non intaccare la teologia… - marcotravaglio : ITALIA VIRUS Siccome va di moda la variante inglese, ho fatto una variante travagliese del sogno di Padellaro. Fino… - LegaSalvini : #Bergesio (Lega): 'La variante inglese, così come il virus cinese, circola da mesi sotto il naso del #governo che,… - EmilioBerettaF1 : Coronavirus, un caso della variante inglese a Loreto senza contatti con la Gran Bretagna - peppesava : RT @Ragusanews: Un caso della variante inglese a Loreto senza contatti con la Gran Bretagna -

La variante inglese non colpirebbe solo con contatti in Gran Bretagna . E mercoledì 23 dicembre è arrivata la prova: un caso della ...Una sequenza parziale della cosiddetta variante inglese del Covid-19 è stata rilevata a Loreto, in provincia di Ancona, dal Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti. Il paziente, stando a ...