La variante Covid spaventa il Regno Unito: quasi 40 mila nuovi contagi e 744 morti nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Allarme rosso nel Regno Unito per gli sviluppi dell’epidemia di Coronavirus. nelle ultime 24 ore si contano infatti quasi 40 mila nuovi contagi, segno ulteriore dell’elevata capacità di trasmissione della nuova variante Covid. Molto alto anche il numero dei decessi, che ha toccato quota 744, il record dal 29 aprile, per un totale di vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria che è arrivato a 69.051. La variante del virus sarebbe stata riscontrata anche nell’ex colonia britannica di Hong Kong, con il contagio di due studenti rientrati in Asia dal Regno Unito. La notizia, riportata dal Guardian, proviene dalle autorità sanitarie locali, che hanno ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Allarme rosso nelper gli sviluppi dell’epidemia di Coronavirus.24 ore si contano infatti40, segno ulteriore dell’elevata capacità di trasmissione della nuova. Molto alto anche il numero dei decessi, che ha toccato quota 744, il record dal 29 aprile, per un totale di vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria che è arrivato a 69.051. Ladel virus sarebbe stata riscontrata anche nell’ex colonia britannica di Hong Kong, con ilo di due studenti rientrati in Asia dal. La notizia, riportata dal Guardian, proviene dalle autorità sanitarie locali, che hanno ...

