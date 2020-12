La terra trema ancora nei Campi Flegrei. Paura alle 3 di notte per una scossa nell’area della Solfatara (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La scorsa notte nuova scossa di terremoto nell’area flegrea, in provincia di Napoli. L’epicentro del sisma, di magnitudo 1.4, a 990 metri di profondità. L’Osservatorio vesuviano ha localizzato l’episodio nell’area della Solfatara, sulla dorsale Agnano-Pisciarelli. L’evento sismico, verificatosi alle 3 di notte, è stato avvertito da parte della popolazione puteolana e delle zone limitrofi. Nella settimana dal 14 al 20 dicembre si sono registrati 96 episodi tellurici, quattro dei quali avvertiti dai residenti nell’area flegrea. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La scorsanuovadi terremotoflegrea, in provincia di Napoli. L’epicentro del sisma, di magnitudo 1.4, a 990 metri di profondità. L’Osservatorio vesuviano ha localizzato l’episodio, sulla dorsale Agnano-Pisciarelli. L’evento sismico, verificatosi3 di, è stato avvertito da partepopolazione puteolana e delle zone limitrofi. Nella settimana dal 14 al 20 dicembre si sono registrati 96 episodi tellurici, quattro dei quali avvertiti dai residentiflegrea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

