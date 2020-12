La “tecnologia per il bene” è il futuro dell’Europa (Di mercoledì 23 dicembre 2020) di Stephane Klecha, Fondatore e Managing Partner di Klecha & co. “L’Europa è pronta a smembrare i colossi del web che non rispetteranno le nuove regole sul digitale”. Lo ha dichiarato nei giorni scorsi il commissario Europeo al mercato interno, Thierry Breton, che ha firmato il Digital Markets Act e il Digital Service Act, pacchetti rivoluzionari di regolamentazione del mondo digitale, i più ampi mai preparati da un legislatore. Includono «sanzioni proporzionate», che possono arrivare alla separazione strutturale, per contrastare posizioni dominanti in Europa di colossi come Google, Apple, Amazon, Facebook o Microsoft. Per evitare le sanzioni, tra le altre cose, le big tech dovranno aprire i loro algoritmi, rendere trasparente il mercato pubblicitario e condividere con i rivali parte dei dati raccolti in rete. Parallelamente, la Commissione ha proposto una nuova governance Ue sui ... Leggi su wired (Di mercoledì 23 dicembre 2020) di Stephane Klecha, Fondatore e Managing Partner di Klecha & co. “L’Europa è pronta a smembrare i colossi del web che non rispetteranno le nuove regole sul digitale”. Lo ha dichiarato nei giorni scorsi il commissario Europeo al mercato interno, Thierry Breton, che ha firmato il Digital Markets Act e il Digital Service Act, pacchetti rivoluzionari di regolamentazione del mondo digitale, i più ampi mai preparati da un legislatore. Includono «sanzioni proporzionate», che possono arrivare alla separazione strutturale, per contrastare posizioni dominanti in Europa di colossi come Google, Apple, Amazon, Facebook o Microsoft. Per evitare le sanzioni, tra le altre cose, le big tech dovranno aprire i loro algoritmi, rendere trasparente il mercato pubblicitario e condividere con i rivali parte dei dati raccolti in rete. Parallelamente, la Commissione ha proposto una nuova governance Ue sui ...

Ultime Notizie dalla rete : tecnologia per L'ultima arma contro il coronavirus: la tecnologia dell'irradiazione InsideOver Saipem, accordo da 200 milioni con Haifa per impianto di ammoniaca in Israele

(Teleborsa) - Saipem ha firmato oggi un contratto del valore di oltre 200 milioni di dollari con Haifa Group per la costruzione di un impianto di ammoniaca in Israele. La società italiana è stata scel ...

Food tech, round da 4,5 mln di euro per Deliveristo

Il round di investimento è finalizzato a sostenere il rafforzamento tecnologico della piattaforma proprietaria e l’ampliamento della struttura organizzativa, per favorire l’espansione geografica del ...

