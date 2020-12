La super top model Stella Tennant è morta a soli 50 anni: "Tutto improvviso", il mistero (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lutto nel mondo della moda: è morta a soli 50 anni Stella Tennant, super top model degli anni 90 e "musa" di Karl Lagerfeld. Nota come la modella "aristocratica" sia per il proprio portamento e stile sia per i nobili natali, la Tennant aveva festeggiato il compleanno solo 5 giorni fa. Sconosciute le cause della morte, definita "improvvisa" dagli ambienti vicini alla famiglia che mantengono però il più stretto riserbo. "È con grande tristezza che annunciamo la morte improvvisa di Stella Tennant il 22 dicembre 2020. Stella è stata una donna meravigliosa e un'ispirazione per tutti noi. Ci mancherà moltissimo", è lo stringato e commosso della famiglia della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lutto nel mondo della moda: è50topdegli90 e "musa" di Karl Lagerfeld. Nota come lala "aristocratica" sia per il proprio portamento e stile sia per i nobili natali, laaveva festeggiato il compleanno solo 5 giorni fa. Sconosciute le cause della morte, definita "improvvisa" dagli ambienti vicini alla famiglia che mantengono però il più stretto riserbo. "È con grande tristezza che annunciamo la morte improvvisa diil 22 dicembre 2020.è stata una donna meravigliosa e un'ispirazione per tutti noi. Ci mancherà moltissimo", è lo stringato e commosso della famiglia della ...

E’ stata un’icona in quei turbinosi anni Novanta dove le Modelle erano delle top model, Stella Tennant ci ha lasciati a soli 50 anni. Ad annunciarlo la sua famiglia: “E’ con un’immensa tristezza che d ...

La famiglia chiede riserbo, ma il mondo della moda già si inchina a rendere omaggio alla ex musa di Karl Lagerfeld ...

E’ stata un’icona in quei turbinosi anni Novanta dove le Modelle erano delle top model, Stella Tennant ci ha lasciati a soli 50 anni. Ad annunciarlo la sua famiglia: “E’ con un’immensa tristezza che d ...La famiglia chiede riserbo, ma il mondo della moda già si inchina a rendere omaggio alla ex musa di Karl Lagerfeld ...