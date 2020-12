La strage di Natale | la grande tragedia del Rapido 904

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. In questa puntata prenatalizia vi parleremo di un grave evento accaduto in Italia pochi giorni prima di. Una dramma che ha aperto quella stagione terroristica mafiosa segnata dalle stragi di Capaci e via D’Amelio. Stiamo parlando della cosiddettadie del904. Ladie il dramma del904 Il 23 dicembre 1984 una bomba esplose sul904 in viaggio da Napoli a Milano all’interno dellagalleria dell’Appennino, in località Vernio. L’esplosione provocò 16 morti e 267 feriti. Ladifu la secondache segnò profondamente gli anni 80? dopo quella di piazza ...