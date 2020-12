La società di TikTok ora si lancia nel settore farmaceutico (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ByteDance la società di TikTok produce farmaci. Non basta soltanto il mercato della pubblicità e del business sul live streaming a soddisfare le esigenze dell’azienda cinese che sta dietro al colosso dei social network del momento. Adesso, gli interessi della società stanno prendendo la strada della diversificazione. E si scopre che, da qualche giorno, ByteDance – sul proprio sito ufficiale – sta creando delle inserzioni di lavoro per trovare ricercatori che possano produrre farmaci sfruttando l’intelligenza artificiale. LEGGI ANCHE > Non è vero che Conte vuole bannare TikTok in Italia TikTok produce farmaci, la novità L’obiettivo, ovviamente, non è quello di produrre dei farmaci tradizionali, ma – come anticipato – sfruttare gli algoritmi che stanno dietro all’intelligenza artificiale per ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ByteDance ladiproduce farmaci. Non basta soltanto il mercato della pubblicità e del business sul live streaming a soddisfare le esigenze dell’azienda cinese che sta dietro al colosso dei social network del momento. Adesso, gli interessi dellastanno prendendo la strada della diversificazione. E si scopre che, da qualche giorno, ByteDance – sul proprio sito ufficiale – sta creando delle inserzioni di lavoro per trovare ricercatori che possano produrre farmaci sfruttando l’intelligenza artificiale. LEGGI ANCHE > Non è vero che Conte vuole bannarein Italiaproduce farmaci, la novità L’obiettivo, ovviamente, non è quello di produrre dei farmaci tradizionali, ma – come anticipato – sfruttare gli algoritmi che stanno dietro all’intelligenza artificiale per ...

r_melt : @NPreport @Stfn_Mrtz @SMaurizi @elenavilla3 Per #Palantir i dati sono neutri ... #Palantir produce software... le s… - johnbellarkee : Tutto molto interessante ma se vuoi diventare chirurgo per fare i soldi allora anche la tua è una mentalità del caz… - serendipitouis : la parte più bella di tiktok è stato qundo ho detto 'nella nostra società la norma è essere etero, per questo si de… - disilluso_ : Come in ogni processo di civilizzazione, vengono acquisiti dei nuovi valori che vanno a sostituire quelli ritenuti… -

Ultime Notizie dalla rete : società TikTok TikTok e Oracle: c’è un accordo, ma va approvato Corriere della Sera