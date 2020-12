(Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Sto bene e tengo duro come tutti, ma mentirei se dicessi che questo per meunfelice., vivo da”. A confessarlo è Brenda Fricker, attrice diventata nota al grande pubblico per aver interpretato la “dei” nel film culthol’del 1992 con Macaulay Culkin. L’attrice irlandese, che oggi ha 75 anni, ha raccontato comeil suonel corso di un’intervista a The Ray D’Arcy Show. Sulla situazione causata dalla pandemia, Brenda Fricker ha detto: “Lo so che molte personecostrette a rinunciare ai loro piani natalizi. Per me cambia poco perché il mioè in solitudine da ...

MediasetTgcom24 : Il triste Natale di Brenda Fricker, la signora dei piccioni di 'Mamma ho riperso l'aereo': 'Sono sola e vecchia'… - SirDistruggere : Io ora non voglio fare l’animalista di ‘sta ceppa, ma se una signora anziana muore sbranata in casa da 5 cani lupo… - sergimagugliani : RT @Stefano173456: Lei è la cameriera che ha servito alla città di Roma il pasto migliore degli ultimi cento anni: lavoro, onestà, empatia,… - Annadelbello11 : RT @Stefano173456: Lei è la cameriera che ha servito alla città di Roma il pasto migliore degli ultimi cento anni: lavoro, onestà, empatia,… - HuffPostItalia : La 'signora dei piccioni' di Mamma ho riperso l'aereo: 'Sono vecchia e sola, sarà Natale buio' -

Ultime Notizie dalla rete : signora dei

TGCOM

“Sto bene e tengo duro come tutti, ma mentirei se dicessi che questo per me sarà un Natale felice. Sono vecchia, vivo da sola”. A confessarlo è Brenda Fricker, attrice diventata nota al grande pubblic ..."Per molti sarà un Natale triste per il ricordo dei cari defunti e per la malattia di molti, in quarantena, soli in casa. Per tanti sarà un Natale senza lavoro e senza i mezzi necessari per vivere dig ...