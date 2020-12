La Serie B sostiene Gravina per le elezioni FIGC (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Lega Serie B, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato il sostegno a Gabriele Gravina in vista delle prossime elezioni in FIGC. La Lega Serie B, riunita oggi in videoconferenza, in seguito alle singole designazioni consegnate direttamente all’attuale presidente della FIGC, ha deciso di appoggiare la candidatura alle prossime elezioni federali di Gabriele Gravina, a cui è stato dato atto di aver svolto, in un periodo sicuramente difficile, un lavoro equilibrato e importante per la politica del calcio, oltre ad aver sempre dimostrato disponibilità nell’affrontare le problematiche della Serie B. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La LegaB, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato il sostegno a Gabrielein vista delle prossimein. La LegaB, riunita oggi in videoconferenza, in seguito alle singole designazioni consegnate direttamente all’attuale presidente della, ha deciso di appoggiare la candidatura alle prossimefederali di Gabriele, a cui è stato dato atto di aver svolto, in un periodo sicuramente difficile, un lavoro equilibrato e importante per la politica del calcio, oltre ad aver sempre dimostrato disponibilità nell’affrontare le problematiche dellaB. L'articolo ilNapolista.

zazoomblog : La Serie B sostiene Gravina per le elezioni FIGC - #Serie #sostiene #Gravina #elezioni - napolista : La Serie B sostiene Gravina per le elezioni FIGC La Lega ha fatto sapere in un comunicato ufficiale di appoggiare u… - fnapolisempre83 : RT @1974Ae7: @realvarriale @OfficialASRoma @sscnapoli @ADeLaurentiis Questo è uno dei passaggi più bello e significativo dove il giudice sp… - SilviaKlbk : RT @brontienne: Demet tutti i suoi progetti li vive e li sostiene con quella professionalità che solo i veri artisti hanno. Ma con DEK il l… - HJugiy : RT @brontienne: Demet tutti i suoi progetti li vive e li sostiene con quella professionalità che solo i veri artisti hanno. Ma con DEK il l… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie sostiene Serie A, norme di bilancio più soft per il mercato invernale Calcio e Finanza La Serie B sostiene Gravina per le elezioni FIGC

La Lega Serie B ha fatto sapere in un comunicato di appoggiare un secondo mandato per Gravina: “Ha svolto un lavoro equilibrato e importante” ...

Fratelli Caputo, al via la serie con Nino Frassica e Cesare Bocci: cast e anticipazioni prima puntata

Nino Frassica e Cesare Bocci sono i protagonisti di Fratelli Caputo, la nuova serie, prodotta da Ciao Ragazzi! con il sostegno della Apulia FilmCommission, al via mercoledì 23 dicembre in prima serata ...

La Lega Serie B ha fatto sapere in un comunicato di appoggiare un secondo mandato per Gravina: “Ha svolto un lavoro equilibrato e importante” ...Nino Frassica e Cesare Bocci sono i protagonisti di Fratelli Caputo, la nuova serie, prodotta da Ciao Ragazzi! con il sostegno della Apulia FilmCommission, al via mercoledì 23 dicembre in prima serata ...