La richiesta che Conte farà all’Inter durante l’incontro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa prima del Verona, ha parlato di imminente incontro con la società per fare il punto sul futuro Antonio Conte ha annunciato un nuovo imminente incontro con la società per fare il punto della situazione. Un confronto diretto dopo quello avvenuto a fine agosto nel momento clou della stagione. L’allenatore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Antonio, intervenuto in conferenza stampa prima del Verona, ha parlato di imminente incontro con la società per fare il punto sul futuro Antonioha annunciato un nuovo imminente incontro con la società per fare il punto della situazione. Un confronto diretto dopo quello avvenuto a fine agosto nel momento clou della stagione. L’allenatore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

emergenzavvf : #Terremoto #Ragusa, nessuna richiesta di soccorso. Al momento, gli interventi dei #vigilidelfuoco riguardano perlop… - chetempochefa : “Alex Zanardi stringe la mano su richiesta. Se gli chiedono di fare ok, alza il pollice. Dov’è Daniela? E lui gira… - ZZiliani : RICHIESTA URGENTE “Cara @FIGC, i giornali pubblicano i particolari della confessione di #Suarez e le sue risposte a… - Mary79374836 : RT @rccsonia: Pierpaolo è la galanteria, la gentilezza e la dolcezza fatta persona. Capta ogni richiesta prima ancora che possa essere fatt… - mattiabacci1 : @v3nd3tt4s93 Che ho una richiesta per voi di partecipazione al torneo natalizio di domenica sera con squadre partecipanti di serie a b c vpg -