La rabbia di Mio (imprese e ospitalità) a Roma. “Oggi presentiamo il conto al governo”. Rampelli in piazza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Siamo in zona nera. Il governo ha fatto danni inenarrabili. Ora presentiamo il conto”. Sono furiosi i tanti (centinaia) che Oggi in piazza San Silvestro a Roma, sotto le insegne di Mio Italia (movimento, imprese, ospitalità), manifestano la loro rabbia contro il governo Conte. Che ha letteralmente messo in ginocchio la categoria dei ristoranti. Esercenti di bar, enoteche, operatori turistici. Sottotitolo della prova di forza “presidio delle Partite Iva”. Mio (imprese e ospitalità) in piazza contro il governo Ogni decreto una balla. Ogni decreto una promessa disattesa. Un colpo basso. Sempre peggio. Dopo il confinamento generalizzato di marzo, i ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Siamo in zona nera. Ilha fatto danni inenarrabili. Orail”. Sono furiosi i tanti (centinaia) cheinSan Silvestro a, sotto le insegne di Mio Italia (movimento,), manifestano la lorocontro ilConte. Che ha letteralmente messo in ginocchio la categoria dei ristoranti. Esercenti di bar, enoteche, operatori turistici. Sottotitolo della prova di forza “presidio delle Partite Iva”. Mio () incontro ilOgni decreto una balla. Ogni decreto una promessa disattesa. Un colpo basso. Sempre peggio. Dopo il confinamento generalizzato di marzo, i ...

I ristoratori romani occupano piazza San Silvestro: «Siamo allo sfascio, il governo dia un segnale»

A scendere in strada anche wedding planner e Ncc: «Non siamo né di Destra né di Sinistra», ma al sit-in solo l’opposizione. E Paragone strappa in diretta i fili dei Pos ...

A scendere in strada anche wedding planner e Ncc: «Non siamo né di Destra né di Sinistra», ma al sit-in solo l'opposizione. E Paragone strappa in diretta i fili dei Pos ...